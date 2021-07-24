«المرور» يصحِّح السرعة القصوى بشارع في جدة تفاعلًا مع مواطن

الرياض - محمد عبدالله - تفاعل المرور السعودي، مع ملاحظة أحد المواطنين بوجود لافتتين في أحد الشوارع بمحافظة جدة، تحدّدان السرعة القصوى بشكلين مختلفين، مرة بـ80 كم/س، ومرة بـ90 كم/س، مشيرًا إلى أنّه تم تصحيح الوضع.

وذكر المرور –عبر حسابه على تويتر- : «نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنَّه تمَّ معالجة بلاغكم. يسعدنا تواصلكم».

ونشر المواطن صورةً للافتتين المتجاورتين بأحد شوارع محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة، قائلًا «٨٠ ولا ٩٠؟.. مع خالص التحية والتقدير». وعلق المواطن على المرور بعد معالجة الوضع قائلًا «الشكر لكم على سرعة التنفيذ، دمتم بود».

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