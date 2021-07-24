الصحة: أكثر من 24 مليون جرعة لقاح كورونا عبر 587 مركزًا

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، وصول عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة بالمملكة إلى أكثر من 24 مليون جرعة، عبر أكثر من 587 مركزًا بجميع المناطق.

وذكرت الوزارة – عبر حسابها على تويتر - أنَّه «بفضل الله، أكثر من (24,000,000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) تمَّ إعطاؤها حتى الآن، عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في كافة مناطق المملكة».

ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الخطوة، والتسجيل الآن لتلقّي التطعيم عبر تطبيق (صحتي).

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، قال أمس الجمعة، إنَّه لم يتم تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا أو أمراض مؤثرة على الصحة بين الحجاج.

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