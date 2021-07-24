أخبار السعودية.. إشادة دولية بتنظيم الحج.. ولقاح فايزر لفئة 12 لـ18

الرياض - محمد عبدالله - بين الإشادة الأوروبية بجهود تنظيم موسم الحج، وضبط عشرات المخالفين في تجمع مخالف بجازان، رصدت صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الجمعة، وإلى التفاصيل:

القيادة تعزي رئيس الصين في ضحايا الفيضانات

بعث القيادة برقية عزاء ومواساة، للرئيس الصيني شي جين بينج، في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مقاطعة خنان.

الاتحاد الأوروبي يشيد بجهود السعودية والمشاركة النسائية في موسم الحج

أشاد المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لويس ميجيل، بجهود الحكومة السعودية التي ترتب عليها نجاح موسم الحج 1442هـ، رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم جراء تفشي فيروس كورونا، كما أشاد بتمكين السعودية من تحقيق المشاركة النسائية في موسم الحج الذي يعد ذا حضور مميز من خلال الإسهامات في الأعمال الأمنية التي قامت بها النساء السعوديات.

«الحج» تحدد موعد عودة العمرة وكيفية الحصول على التصاريح

قال الدكتور عبدالفتاح المشاط، نائب وزير الحج والعمرة، إن موسم العمرة سيبدأ مرة أخرى في 15 من شهر ذي الحجة الجاري، من خلال تطبيق اعتمرنا، وأضاف أنه توجد مبادرة بين وزارة الحج والعمرة والخطوط السعودية، لإطلاق حملة، يمكن من خلالها الحصول على التصاريح من خلال البوابة الإلكترونية لمنصة اعتمرنا والخطوط السعودية.

الشثري يوجه نصيحة إلى الآباء ويناشدهم بتجنب الدعوة على الأبناء

دعا الشيخ سعد الشثري، عضو هيئة كبار العلماء، الآباء وأولياء الأمور لتجنب الدعوة على الأولاد، وذلك أسوة بما جاء في السنة النبوية المباركة بعدم الدعوة على الأبناء، مضيفًا أنه جاء في الحديث الشريف أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: لا تدعوا على أولادكم لعلكم تلقون بابًا مفتوحًا أو باب إجابة.

«الصحة»: الجرعة الأولى من لقاح فايزر متاحة حاليًّا للفئة من 12 إلى 18 عامًا

قالت وزارة الصحة، إن المواعيد المتوافرة حاليًّا للفئة العمرية من (12-18) عامًا في كل مناطق المملكة للحصول على الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

خبير أمني يدعو إلى تغليظ عقوبة الاعتداء على حراس القطاع الخاص

دعا أستاذ الإعلام المساعد بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية سابقًا، اللواء الدكتور بركة الحوشان، لتغليط العقوبات على من يعتدي على حراس الأمن في القطاع الخاص، مناشدًا إعادة النظر في اختيار عناصر حراس الأمن والعناية بالرواتب والتدريب.

إقرار تعديلين على تنظيم هيئة الهلال الأحمر

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء بإجراء تعديلين، على تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي.

ضبط 80 شخصًا في تجمّع مخالف بجازان.. وتطبيق العقوبات بحق المسؤول والحاضرين

أعلنت شرطة منطقة جازان، الجمعة، ضبط 80 شخصًا في إحدى القرى بمحافظة أحد المسارحة، في تجمّع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تسهم في الحد من تفشي ونقل فيروس كورونا.

«الأرصاد» تتوقع تكرار غزارة الأمطار وتحدد موعد انتهاء الحالة المطرية

قال المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، إن الفرصة ما زالت مواتية لهطول أمطار متفرقة على المرتفعات الجبلية من متوسطة إلى غزيرة خاصة على مرتفعات جازان وعسير، فيما توقع خبراء الأرصاد، تكرار غزارة الأمطار التي شهدتها يوم أمس على أجزاء من مناطق جازان ونجران وعسير والباحة ومكة وجنوبي منطقة الرياض.

6 مدن الأعلى حرارة في المملكة اليوم

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، الجمعة، أن 6 مدن بالمملكة سجلت الأعلى حرارة لهذا اليوم، موضحًا أن النعيرية (محطة أتوماتيكية) سجلت 50.5 درجة حرارة، مشيرًا إلى أن الدمام سجلت 48.5 درجة، فيما سجلت القيصومة 48 درجة، والأحساء 47 درجة، ورفحاء 44 درجة، والمدينة المنورة 34 درجة.

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