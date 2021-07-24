الحصيني: استمرار الحالة المطرية على 7 مناطق حتى صباح الاثنين

الرياض - محمد عبدالله - توقَّع الباحث في الطقس والمناخ، عبد العزيز الحصيني، استمرار الحالة الجوية «تروية» وهطول أمطار من خفيفة لغزيرة، من اليوم السبت وحتى صباح يوم الاثنين القادم على 7 مناطق بالمملكة.

وقال الحصيني –عبر تويتر- إنَّه متوقع من اليوم السبت وحتى صباح الاثنين القادم، هطول أمطار من خفيفة لغزيرة، على أجزاء من مناطق عسير والباحة وجازان ونجران وشرق مكة وجنوبي المدينة والرياض، إضافة إلى هبوب رياح متفاوتة على أجزاء من شرق وغرب المملكة

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقَّع في تقريره عن حالة الطقس، اليوم السبت، استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، تؤدي إلى جريان السيول، على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة.

بينما تبقى الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات مكة المكرمة، والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض (وادي الدواسر).

في حين يستمرّ نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية والرياض وتمتد إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، كذلك على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وطريق الساحل على طول البحر الأحمر.

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