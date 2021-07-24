«السديس» يوجه بالاستعداد لاستقبال المعتمرين والزوار

الرياض - محمد عبدالله - وجَّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم السبت، كافة وكالات الرئاسة والإدارات التابعة لها للقيام بالاستعدادات النهائية لاستقبال الزوار والمعتمرين، بدءًا من 15 ذي الحجة الجاري.

وأكَّد السديس (وفقًا لموقع رئاسة شؤون الحرمين الإلكتروني)، بذل المزيد من الجهود، وضرورة اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية بالحرمين الشريفين؛ استكمالًا للعمل المتميز والتنظيم المدروس الذي أظهره جهاز الرئاسة خلال موسم حج ١٤٤٢هـ.

كما حثَّ منسوبي الرئاسة بالاهتمام بالمعتمر في الحرم المكي، والزائر في الحرمين الشريفين عامةً، منوهًا إلى أنَّ العديد من الخدمات المستحدثة تعمل الآن في المسجد الحرام وستلقى المزيد من التطوير.

كان نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبدالفتاح المشاط، قال أمس الجمعة، إنَّ موسم العمرة سيبدأ مرة أخرى في 15 من شهر ذي الحجة الجاري، من خلال تطبيق (اعتمرنا).

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