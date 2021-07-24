«الأرصاد» عن طقس السبت: أمطار رعدية وزخات برد على بعض المناطق

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة السبت، تكون مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة.

كما توقع مركز الأرصاد، في تقريره عن حالة طقس السبت، أن تبقى الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات مكة المكرمة، والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض (وادي الدواسر).

وأشار «الأرصاد» إلى استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق الشرقية، الرياض تمتد الى منطقة نجران والاجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية كذلك على منطقتي مكة المكرمة والمدينة وطريق الساحل على طول البحر الأحمر.

وعن حالة البحر الأحمر، قال مركز الأرصاد، إن حركة الرياح السطحية تكون شمالية غربية الى غربية بسرعة 15-42 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج بين متر ومترين.

أما عن حالة الخليج العربي، فقال مركز الأرصاد، إن حركة الرياح السطحية تكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-34 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج بين نصف المتر ومتر ونصف المتر.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية: