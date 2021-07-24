شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. آل الشيخ: الإخوان هم حمالة الحطب وليس لهم ولاء للدين أو الوطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أكد وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على أن جماعة الإخوان هم هم أول من أشعل الفتنة في كثير من الدول العربية والإسلامية.

ووصف آل الشيخ الإخوان خلال لقاءه في برنامج " "mbc في أسبوع" بحمالة الحطب؛ قائلًا " ولا يرون الأوطان شيئًا، وهم في عقيدتهم يقولون إن الأوطان حفنة من تراب، يعني قيمة استخفافهم بالوطن وبمن فيه وصل إلى أنهم يصفونه بأنه حفنة من تراب لا قيمة له".

وأضاف "آل الشيخ"، أن الجماعات الإرهابية المتطرفة على رأسها جماعة الإخوان المسلمون لن يقنعهم إلا أن يروا المملكة العربية السعودية حطاماً على رؤوس المسلمين جميعاً، هذا الذي يرضيهم وغير ذلك لا تتوقعون، وأخبث منهم المرض المستوطن الذي يصعب كشفه السرورية.

وتابع: "هؤلاء الجماعات أنتجوا لنا ميكروبًا مثل ميكروب كوفيد، فكوفيد الحالي ربما يجدون له علاجًا، أما كوفيد الإخوان هم السرورية الذين ليس لهم علاج، ومن تخفى اليوم فسينكشف غداً".

واستكمل: "من حاول أن يكظم شره لا بد أن جوارحه تكذبه اليوم أو غداً؛ ولكن المواطن السعودي وصل إلى درجة كبيرة جدًا جدًا من النضج الفكري الذي يجعله يعرف الحق من الباطل، ويعرف أنه هو المستهدف الأول في دينه وفي دمه وفي عرضه وفي ماله وفي وطنه، ولأجل ذلك الآن جميع الدول التي بليت بما بليت به أتحدى واحدًا يقول إن الإخوان المسلمين هم أول من أشعل الفتنة فيها وفي كثير من الدول العربية والإسلامية".

وأشار إلى أن هؤلاء الجماعات ليس لهم ولاء لا للدين ولا للوطن ولا للقيادة ولا للمواطنين، وأكبر دليل أنهم قتلوا أهله، والذي تلوث فكره بهم تشبع فجر وتفجر أو قتل والديه أو أقرب الأقربين إليه، وهذه خلاصة الإخوان المسلمين وهذه مدارسهم".