شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: استمرار هطول الأمطار على عدة مناطق حتى الإثنين المقبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني،أن الحالة المطرية تروية مستمرة في يومها العاشر ، متوقعا استمرار هطول الأمطار الخفيفة إلى الغزيرة على بعض المناطق حتى صباح يوم الإثنين المقبل.

وأوضح الحصيني، أن الأمطار ستضرب جنوبي الرياض والمدينة المنورة وشرق مكة المكرمة، وأجزاء من مناطق عسير والباحة وجازان ونجران.

وأضاف الحصيني أن الحالة ستشهدها أيضاً أجزاء من الإمارات وعمان واليمن، مصحوبة برياح متفاوتة على أجزاء من شرق وغرب المملكة.

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