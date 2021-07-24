شكرا لمتابعة خبر عن خالد النمر: الضحك أثناء مضغ الطعام يؤدي إلى الاختناق والإغماء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أكد استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، على خطورة الضحك أثناء "مضغ الطعام".

وحذر خالد النمر، من الضحك أثناء "مضغ الطعام" لأنه قد يؤدي إلى انسداد مجرى التنفس، ومن ثم الاختناق والإغماء.

وعلى جانب آخر، أوضح "النمر" أن الغضب والانفعال الشديد من أسباب الجلطات وليس مرتبطاً بتوقيت النوم، داعياً إلى عدم حرمان الشخص نفسه من النوم بسبب خوفه من الجلطة لانفعال سابق.