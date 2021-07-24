6 مدن الأعلى حرارة في المملكة اليوم

الرياض - محمد عبدالله - أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، الجمعة، أن 6 مدن بالمملكة سجلت الأعلى حرارة لهذا اليوم.

وقال مركز الأرصاد، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن النعيرية (محطة أتوماتيكية) سجلت 50.5 درجة حرارة، مشيرًا إلى أن الدمام سجلت 48.5 درجة.

وأوضح مركز الأرصاد، أن القيصومة سجلت 48 درجة، والأحساء 47 درجة، ورفحاء 44 درجة، والمدينة المنورة 34 درجة.

وتوقع خبراء الأرصاد، تكرار غزارة الأمطار التي شهدتها يوم أمس على أجزاء من مناطق جازان ونجران وعسير والباحة ومكة وجنوبي منطقة الرياض.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، إن الفرصة ما زالت مواتية لهطول أمطار متفرقة على المرتفعات الجبلية من متوسطة إلى غزيرة خاصة على مرتفعات جازان وعسير، مشيرًا إلى أن الحالة تبدأ في الانحسار التدريجي بدءًا من يوم غد.

وأوضح أن أجواء المملكة تبدأ في الاستقرار غدًا، على أن تعود درجات الحرارة إلى طبيعتها في شهر الصيف، متوقعًا درجات حرارة عالية، على معظم مناطق المملكة وخاصة الساحلية منها.

وأشار إلى أن الميزة في هذه الحالة، هي الأمطار التي هطلت على جنوب الرياض والمناطق الداخلية وهي ملفتة، لم تحدث في الأعوام الماضية.

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