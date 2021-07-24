فتح سد وادي جازان لتخفيض منسوب المياه

باشر فرع وزارة البيئة بمنطقة جازان فتح سد وادي جازان، بتدفق بلغ 10 متر مكعب في الثانية، وذلك لتخفيض منسوب المياه في السد بمجرى الوادي الشمالي. وتبلغ السعة التخزينية لسد جازان 54.200.000 متر مكعب، فيما يبلغ التخزين الحالي للسد 36.719.500 متر مكعب، بنسبة 76.75%، وبلغ حجم الوارد من السيول من بداية الحالة المطرية "تروية"، 10.689.500 متر مكعب.



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