شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تعزي رئيس الصين في ضحايا فيضانات خنان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لرئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مقاطعة خنان. وقال الملك المفدى: «علمنا بنبأ الفيضانات التي اجتاحت مقاطعة خنان وسط بلدكم، وما نتج عن ذلك من وفيات ومفقودين، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق بأحر التعازي وصادق المواساة، راجين عودة المفقودين سالمين، وأن لا تروا أي مكروه».

كما بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لرئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمان، في وفاة شقيقته -رحمها الله-. وقال الملك المفدى: «علمنا ببالغ الألم نبأ وفاة شقيقتكم السيدة قربانبي رحمانوفا -رحمها الله- وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولشعب طاجيكستان الشقيق ولأسرة الفقيدة بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون».

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لرئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مقاطعة خنان. وقال سمو ولي العهد: «بلغني نبأ الفيضانات التي اجتاحت مقاطعة خنان وسط بلدكم، وما نتج عنها من وفيات ومفقودين، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، راجياً عودة المفقودين سالمين».

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لرئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمان، في وفاة شقيقته -رحمها الله-. وقال سمو ولي العهد: «تلقيت ببالغ الحزن نبأ وفاة شقيقتكم السيدة قربانبي رحمانوفا -رحمها الله- وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيدة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب».