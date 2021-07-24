شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 421 أضحية بحضرموت والمهرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الأربعاء الماضي، 352 أضحية للأيتام والأسر النازحة والمحتاجة في مديريات المكلا، وحجر، وبروم ميفع، وغيل باوزير، والشحر، وشبام، والقطن، ووادي العين، وحورة، وعمد، ورخية، وسيئون، وتريم، والعبر بمحافظة حضرموت، استفاد منها 2112 فردا، وذلك ضمن مشروع توزيع لحوم الأضاحي للفئات الأكثر احتياجا في اليمن.

وفي محافظة المهرة، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 69 أضحية للأيتام والأسر النازحة والمحتاجة في مديرية الغيظة، استفاد منها 414 فردا، وذلك ضمن مشروع توزيع لحوم الأضاحي للفئات الأكثر احتياجا في اليمن. ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة من المركز في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب اليمني الشقيق.