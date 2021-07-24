شكرا لقرائتكم خبر عن 1247 إصابة كورونا مؤكدة.. وارتفاع «النشطة» و«الحرجة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حثت وزارة الصحة الجميع على المبادرة بالتسجيل في تطبيق «صحتي» للحصول على لقاح فيروس «كورونا»؛ حفاظًا على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، ومشددةً في الوقت نفسه على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا».

حالات التعافي

‏وأعلنت «الصحة» إحصاءات جديدة لمستجدات فيروس «كورونا» في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل 1247 إصابة مؤكدة، وتعافي 1160 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 10742 حالة، منها 1383 حالة حرجة.

وفيات وإصابات

وبيَّنت الإحصاءات أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 515693 حالة، وعدد حالات التعافي 496810 حالات. وفيما يخص الوفيات، تم تسجيل 11 حالة وفاة؛ ليصل إجمالي عدد حالات الوفاة في المملكة 8141 حالة. ونصحت «الصحة» الجميع بالتواصل مع مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات، ومعرفة مستجدات فيروس «كورونا».​

جولات رقابية

من جانب آخر، نفذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية ممثلاً بمكتب عمل محافظة الخبر، وبالتعاون مع شرطة محافظة الخبر ممثلة بشعبة الضبط الإداري، أمس الأول، جولات رقابية ميدانية على 30 منشأة تجارية بالمحافظة، للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية الصحية والبروتوكولات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وقياس مدى التزام المنشآت بتحقيق الضوابط والاشتراطات الصحية، والتأكد من سلامة تراخيصها لمزاولة النشاط التجاري وإبرازها في أماكن واضحة، والتحقق من نظامية العمالة الوافدة لديها، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

غرامات وجزاءات

وأسفرت الجولات عن ضبط 3 مخالفات، وتوجيه 3 إنذارات شفهية على المنشآت غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، خلال الزيارة، التي شملت عددًا من المطاعم والكافيهات، وعددًا من محلات بيع الحلويات والمكسرات، وجرى على إثرها اتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات المتبعة بحق المخالفين.