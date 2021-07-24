شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب 2.1 مليون حبة كبتاجون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أحطبت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الحديثة محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغت «2.144.180» حبة، عُثر عليها مُخبأةً داخل إرسالية وردت عبر المنفذ.

وكشفت الهيئة أنه وردت إرسالية عبر منفذ الحديثة عبارة عن كراتين من «معجون الطماطم»، محمولة على إحدى الشاحنات، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر أجهزة الفحص بالأشعة عُثر على تلك الكمية من حبوب الكبتاجون مُخبأةً بطريقة مصنعية داخل أغطية عُلب «معجون الطماطم»، بحيث جرى تجويف الأغطية لغرض التهريب ووضع الحبوب بداخلها.

وأضافت الهيئة إنه جرى بعد ضبط الممنوعات اتخاذ الإجراءات النظامية. وأكدت أن جميع منافذها البرية والبحرية والجوية تقف بالمرصاد سدًا منيعًا أمام محاولات أرباب التهريب وحملاتهم المنظمة، ومن ذلك استغلالهم لأيام المواسم وإرساليات المواد الغذائية لمحاولة تمرير هذه الممنوعات، مؤكدةً في هذا الشأن أن جميع منافذها تبذل أقصى جهودها سعيًا لإحكام الرقابة الجمركية على واردات المملكة باستخدام أحدث التقنيات الأمنية.

ودعت الهيئة الجميع إلى التواصل معها عبر مركز البلاغات الأمنية «1910» للإبلاغ عن أي معلومات مرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد، ويتولى المركز استقبال ومتابعة الملاحظات الأمنية بسرية تامة مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة المعلومات.