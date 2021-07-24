شكرا لقرائتكم خبر عن تكثيف أعمال النظافة بكورنيش رأس تنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت إدارة الخدمات التابعة لبلدية رأس تنورة، أعمال العناية بالكورنيش، من خلال وجود رجال النظافة في محيط الكورنيش بصفة دائمة؛ لتنفيذ أعمال النظافة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

ووزع رجال النظافة، أكياسًا للمخلفات على الزوار والمصطافين في محيط الكورنيش، بالإضافة إلى وجود رجال الأمن والسلامة خلال النهار والمساء لمتابعة أي ملاحظات أو مخالفات تحدث في محيط الكورنيش.

على جانب آخر، طالبت بلدية رأس تنورة، المواطنين والمقيمين، بإماطة الأذى عن الطريق، الذي يُعتبر صدقة، والاستمتاع بالمرافق البلدية والسياحية، والتأكد من تركها نظيفة.

وشددت البلدية على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، مثل الالتزام بارتداء الكمامات، وتطبيق التباعد الاجتماعي.