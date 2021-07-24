شكرا لقرائتكم خبر عن 4 آلاف أضحية بـ«مسلخ القطيف» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل مسلخ بلدية محافظة القطف، أكثر من 4 آلاف أضحية، خلال 3 أيام من عيد الأضحى المبارك، وذلك وفق خطة البلدية بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية، فيما بلغ عدد الإعدامات الكلية، ذبيحتين، لعدم صلاحيتهما للاستهلاك الآدمي، والجزئية 220 ذبيحة.

من ناحيتها، أزالت بلدية صفوى، 3 مسالخ عشوائية في البدراني، مخالفة للاشتراطات الصحية، وذلك إثر بلاغ مواطنين، وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وكثفت بلدية القديح جولاتها الميدانية، وزارت 36 منشأة غذائية وصحية خلال يومين، منها 12 صالون حلاقة، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، والاشتراطات الصحية، وأنذرت منشأتين، ودعت البلدية إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر منصة 940.