شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 25 ألف طن نفايات من شوارع الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أزالت أمانة المنطقة الشرقية، 25 ألف طن من النفايات، و386 طنًا لمخلفات المسالخ، وذلك خلال ثلاثة أيام، في نطاق 6 بلديات رئيسة بالمنطقة، خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

ورفعت البلدية أكثر من 2080 مترًا مربعًا من الأنقاض مجهولة المصدر، خلال الإجازة.

كانت مسالخ ومطابخ المنطقة الشرقية، قد استقبلت المستفيدين الراغبين في ذبح الأضاحي، وفق خطة العمل التي وضعتها أمانة المنطقة الشرقية، والتي استهدفت تسهيل الإجراءات على المضحين، وتقديم أفضل الخدمات لهم في أوقات قياسية، مع الحد من الذبح العشوائي، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والرقابية والصحية، وإيقاع العقوبات بحق المخالفين.

وأوضحت أمانة المنطقة الشرقية أن عدد المذبوحات التي استقبلتها المسالخ والمطابخ المصرح لها بالذبح في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، بلغ خلال أول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك 23012 ذبيحة.

وأشارت الأمانة إلى أنها سعت بشكل دائم لتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين، من خلال برامجها وآلياتها المستمرة للفحوصات البيطرية للمذبوحات قبل وبعد الذبح، وكذلك مراحل الاستلام والتسليم عبر خطوات مرحلية، مؤكدة نجاح الخطة التي أعدتها لإجازة عيد الأضحى المبارك في جميع المسالخ والمطابخ المصرح لها بالذبح في المنطقة الشرقية.