شكرا لقرائتكم خبر عن «بناء».. 10 آلاف ريال لكل مفرج عنه في 9 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف تقرير صادر من برنامج الرعاية والتأهيل «بناء»، الذي تشرف عليه مباحث المنطقة الشرقية التابع لرئاسة أمن الدولة بالدمام، أن عدد الذين أفرج عنهم، وتمت تهيئتهم بدورات ورعاية تأهيلية في برنامج «بناء» من عام 1434هـ، وحتى نهاية عام 1442هـ، بلغ 127 فردًا.

وأشار التقرير إلى أن أقل عام شهد الإفراج عنهم، كان 1437هـ، وبلغ 14 شخصًا، وأعلى عام أفرج عنهم في 1442هـ، وبلغ 34 فردًا، علمًا بأن من عام 1434-1436هـ لم يكن هناك مفرج عنهم.

إرشاد نفسي

وأوضح التقرير أن عدد الإرشاد النفسي بلغ خلال هذه الفترة، 127 جلسة، أي عدد جلسة واحدة إرشاد نفسي لكل مستفيد وأسرته، أما جلسات الإرشاد الأسري، فبلغت أيضًا 127 جلسة، أي بمعدل جلسة إرشاد أسري لكل مستفيد وأسرته.

دورات تدريبية

وبيَّن التقرير أن عدد الدورات التدريبية المقدمة منذ ذات العام، بلغ 9 دورات تدريبية، وكان مدة كل دورة 6 ساعات في كل يوم لمدة 4 أيام، وعدد المجموعات تتكون في كل دورة 5 مجموعات، وذلك متوسط كل مجموعة من المستفيدين يبلغ 7 أفراد، أما مجموع الساعات التدريبية، التي بدأت منذ عام 1434 وحتى 1442هـ، بلغ 960 ساعة تدريبية.

متابعات شهريةوكشف التقرير أن المتابعات الشهرية لبرنامج الرعاية والتأهيل «بناء»، بلغ 744 متابعة، وكانت بعدد زيارة أسبوعية لمدة شهرين للمستفيد وأسرته في مقر الرعاية اللاحقة، موضحًا أن أقل عام حظي بتلك المتابعة هو كان في عام 1437هـ، وبلغ 112 متابعة، وأكثر عام كان في 1440هـ، ووصلت لـ200 متابعة.

مكافآت الإفراج

وقال التقرير: قد بلغ مجموع مكافآت الإفراج 1010000 ريال، بمعدل 10 آلاف ريال لكل مفرج عنه ومستفيد، وأن عدد حفلات التخرج بلغت 9 حفلات.

تهيئة ورعايةوأكد عضو برنامج الرعاية والتأهيل «بناء»، وعضو قسم التدريب والمناهج في البرنامج فيصل السالم لـ«اليوم»، أن المجموع الكلي من الذين أفرج عنهم وتمت تهيئتهم بدورات ورعاية تأهيلية في برنامج «بناء» منذ عام 1434 وحتى نهاية عام 1442هـ، بلغ 127 فردًا، مشيرًا إلى أن نسبة العودة إلى المخالفات السابقة أو الانتكاسة من قبل الموقوفين، الذين تمت تهيئتهم في برنامج «نماء»، والذين أفرج عنهم في الدفعات هي 0 %.

حوافز وشهاداتيُذكر أن «بناء» قدم دورات عديدة لغير المفرج عنهم من ضمنهم طالبات الجامعات، علمًا بأن الدفعة الأخيرة «التاسعة»، شهدت خروج 8 أفراد من المفرج عنهم، وتهيئة 8 ورش ودورات، استمرت 4 أيام، بمدة 24 ساعة، وتم تقديم المكافآت المادية، التي وصلت لـ10 آلاف ريال لكل فرد، والحوافز المعنوية، وشهادات التخرج.