شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مخالفي «الذبح العشوائي» غرب الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت إدارة المراقبة والنظافة العامة، التابعة لبلدية غرب الدمام، ضبط مخالفي الذبح العشوائي بالطرقات العامة، وتحت خطوط الضغط العالي، والتي تفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية، واستخدام أدوات ذبح ملوثة.

وكثفت البلدية، جولاتها الرقابية على الأسواق، والمنشآت التجارية، ومنشآت الصحة العامة، خلال أيام العيد؛ للتأكد من التزامها بالاشتراطات البلدية، والتدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد- 19»، ومنها ارتداء العاملين للكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وقياس درجات الحرارة، وتوفير المعقمات والمطهرات، إضافةً إلى تفعيل تطبيق «توكلنا» كشرط إلزامي لدخول المنشآت.

كما واصلت إدارة المراقبة والنظافة العامة، أعمالها في الإشراف على مسح الأراضي والحشائش من الأراضي الفضاء بنطاق البلدية، ضمن مشاركتها في حملة تحسين المشهد الحضري، والقضاء على مظاهر التشوه البصري.