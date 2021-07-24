شكرا لقرائتكم خبر عن لوحة معايدة لـ«الأمر بالمعروف» في أكبر شاشة بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك فرع الرئاسة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية، المجتمع، فرحته بحلول عيد الأضحى المبارك، وذلك بعرض لوحة معايدة في أكبر شاشة بالمملكة، وكذلك عرض لوحات المعايدة في أكثر من شاشة إعلانية، وذلك تفعيلاً للشراكة بين فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المنطقة الشرقية وأمانة المنطقة.

وأكد مدير عام فرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد الثبيتي، أن إظهار السرور في الأعياد من هدي النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأن فرع الرئاسة العامة في المنطقة الشرقية حرص على المشاركة والفرح والبهجة في العيد المبارك وفق الاحترازات الصحية والتعليمات الرسمية، مشيرا إلى أن هذه الأنشطة الاجتماعية تأتي بمتابعة واهتمام من الرئيس العام الشيخ د. عبدالرحمن السند.