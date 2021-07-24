شكرا لقرائتكم خبر عن «الهافمون».. ازدحامات وتهاون والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - رغم التحذيرات الصحية المتواصلة، والتشديد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، رصدت عدسة ”الخليج 365”، خلال اليومين الماضيين، وجود ازدحامات، وضعف الالتزام بالإجراءات الاحترازية من قبل المتنزهين في شاطئ نصف القمر (الهافمون)، مع وجود أعداد كبيرة من ممارسي السباحة في الشاطئ، دون تباعد اجتماعي، سواء في السباحة أو الجلوس على أطراف الشاطئ وفي المظلات، إضافةً إلى عدم ارتداء الكمامات، ما يزيد من خطورة انتشار فيروس كورونا.