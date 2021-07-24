شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 12 ذبيحة في 5 مسالخ عشوائية بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت لجنة متابعة الذبح العشوائي، التابعة لأمانة محافظة الأحساء، 5 مسالخ عشوائية، وصادرت 12 ذبيحة، وذلك خلال المرور على 34 موقعًا، بالشراكة مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص.

وكانت مسالخ أمانة الأحساء «المسلخ المركزي، مسلخ العمران، مسلخ العيون»، قد استقبلت المُضحين من الأفراد والجمعيات في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازاية للوقاية من تفشي فيروس كورونا، وبلغ إجمالي المذبوحات 8943 من الأغنام والأبقار والإبل.