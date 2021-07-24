شكرا لقرائتكم خبر عن 10 آلاف حاج يغادرون المشاعر المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ودَّع حجاج بيت الله الحرام غير المتعجلين، أمس، ثالث أيام التشريق المشاعر المقدسة، والذين يقدر عددهم بـ 10 آلاف حاج، بعد أداء مناسكهم في مشعر منى، برمي الجمرات الثلاث؛ ليؤدوا بعد ذلك طواف الوداع، والبدء بمغادرة مكة المكرمة.

وغادر أمس الأول الخميس، الحجاج المتعجلون، والبالغ عددهم 50 ألف حاج وحاجة، بعد أن تمكنوا من أداء نسك رمي الجمرات في اليوم الثاني من أيام التشريق في يسر وسهولة، قبل أن يتوجهوا بعدها إلى بيت الله الحرام لأداء طواف الوداع.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة خلو موسم الحج من الأوبئة أو الأحداث ذات الأثر على الصحة العامة، مؤكدة نجاح خطط الحج الصحية لهذا الموسم، التي تركزت على الخصوص حول التفشيات والأوبئة والأمراض المؤثرة على الصحة العامة.

وباشرت آليات ومعدات أمانة العاصمة المقدسة أعمالها الميدانية لتنظيف المشاعر المقدسة وإعادتها إلى وضعها الطبيعي بعد أن غادرها حجاج بيت الله الحرام، حيث خصصت الإدارة العامة للنظافة عددا من الآليات والعمال للبدء في تنفيذ هذه الأعمال، وتضمنت هذه المرحلة من الخطة رفع وإزالة المخلفات وتفريغ الصناديق الضاغطة والمخازن الأرضية وحاويات النفايات الموزعة وتفكيك عدد من المخيمات المؤقتة، وسط تواجد كبير لعناصر فِرق الأمانة وآليات النظافة.

ويشارك في حملة تنظيف المشاعر المقدسة خلال موسم الحج نحو 2167 فردا من مشرفين ومساعدي مشرفين ومراقبين وسائقين وعمال نظافة، تدعمهم 912 معدة مختلفة للتخلص من النفايات، موزعين على المشاعر ويتم العمل على مدار 24 ساعة خلال فترة وجود الحجيج في مناطق المشاعر المختلفة.