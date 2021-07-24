شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهة التحديات وتخطي الظروف الاستثنائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال النائب العام عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعود المعجب: إن نجاح موسم الحج لهذا العام يعكس قدرات المملكة وإمكاناتها الهائلة، على مواجهة التحديات، وتخطي الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم بسبب جائحة كورونا ، ويؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على سلامة الحجيج وتيسير أدائهم لمناسكهم في أجواء إيمانية مفعمة بالأمن والأمان.

وعبر المعجب عن خالص شكره للحكومة الرشيدة -أيدها الله-، لدعمها غير المحدود للنيابة العامة ومنسوبيها ولجميع قطاعات الدولة العاملة خلال موسم حج هذا العام.

ورفع خالص التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام.