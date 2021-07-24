، الولايات المتحدة تحث إيران على السماح لمواطنيها بممارسة حرية التعبير ،

محمد بن مسعود - الدمام - تتابع عن كثب التقارير المتعلقة بالاحتجاجات في محافظة خوزستان

حثت وزارة الخارجية الأمريكية الحكومة الإيرانية على السماح لمواطنيها بممارسة حقوقهم العالمية ‏في حرية التعبير والتجمع السلمي، فضلاً عن حرية الوصول إلى المعلومات بحرية عبر الإنترنت.‏

وأكدت نائبة المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية جالينا بورتر في الإيجاز الصحفي اليومي أمس، أن ‏الولايات المتحدة تتابع عن كثب التقارير المتعلقة بالاحتجاجات في محافظة خوزستان الإيرانية، بما ‏في ذلك التقارير التي تفيد بأن قوات الأمن فتحت النار على المتظاهرين، مما أدى للأسف إلى مقتل ‏العديد من المتظاهرين.‏

وقالت: أدت سنوات من الإهمال الحكومي وسوء إدارة الموارد المائية إلى تفاقم أسوأ موجة جفاف ‏واجهتها إيران منذ 50 عاماً على الأقل، فإن للشعب الإيراني الحق في التعبير بحرية عن إحباطاته ‏ومحاسبة حكومته، ونحن ندعم حقوق الإيرانيين في التجمع السلمي، والتعبير عن أنفسهم بحرية، ‏بدون خوف من العنف أو الاعتقال التعسفي من قبل قوات الأمن.‏

وأضافت بورتر: نحن نراقب أيضاً التقارير الواردة عن قطع الإنترنت التي فرضتها الحكومة في المنطقة، ‏ونحث الحكومة الإيرانية على السماح لمواطنيها بممارسة حقوقهم العالمية.‏وزارة الخارجية الأمريكية إيران