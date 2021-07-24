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سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية 46,321 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و429 وفاة.
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أمس إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 34,312,832، فيما بلغ إجمالي الوفيات 608,113.أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية
خلال يوم.. 46,321 إصابة جديدة بكورونا بالولايات المتحدةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-07-24
سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية 46,321 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و429 وفاة.
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أمس إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 34,312,832، فيما بلغ إجمالي الوفيات 608,113.
24 يوليو 2021 - 14 ذو الحجة 1442
12:56 AM
إجمالي الإصابات 34,312,832 وإجمالي الوفيات 608,113
سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية 46,321 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و429 وفاة.
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أمس إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 34,312,832، فيما بلغ إجمالي الوفيات 608,113.
، خلال يوم.. 46,321 إصابة جديدة بكورونا بالولايات المتحدة ،
المصدر : الخليج 365
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