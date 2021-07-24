محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الإصابات ‏‎34,312,832‎‏ وإجمالي ‏الوفيات ‏‎608,113‎‏ سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية ‏‎46,321‎‏ إصابة ‏جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و‏‏‎429‎‏ وفاة. ‏ وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أمس إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ ‏‎34,312,832‎‏، فيما بلغ إجمالي ‏الوفيات ‏‎608,113‎‏.‏أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية خلال يوم.. ‏‎46,321‎‏ إصابة جديدة بكورونا بالولايات المتحدة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-07-24 سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية ‏‎46,321‎‏ إصابة ‏جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و‏‏‎429‎‏ وفاة. ‏ وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أمس إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ ‏‎34,312,832‎‏، فيما بلغ إجمالي ‏الوفيات ‏‎608,113‎‏.‏ 24 يوليو 2021 - 14 ذو الحجة 1442 12:56 AM إجمالي الإصابات ‏‎34,312,832‎‏ وإجمالي ‏الوفيات ‏‎608,113‎‏ إجمالي الإصابات ‏‎34,312,832‎‏ وإجمالي ‏الوفيات ‏‎608,113‎‏ سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية ‏‎46,321‎‏ إصابة ‏جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و‏‏‎429‎‏ وفاة. ‏ وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أمس إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ ‏‎34,312,832‎‏، فيما بلغ إجمالي ‏الوفيات ‏‎608,113‎‏.‏ ، خلال يوم.. ‏‎46,321‎‏ إصابة جديدة بكورونا بالولايات المتحدة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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