شكرا لمتابعة خبر عن الدفاع المدني يحذر من تجاهل التنبيهات بشأن الأمطار والسيول بالعارضة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

يحذر مركز الدفاع المدني بمحافظة العارضة شرق منطقة جازان، بشكل مستمر بالتزامن مع الظواهر الطبيعية، سواء الأمطار أو غيرها، إضافة إلى إرسال دوريات إلى بطون الأودية للتنبيه لمخاطر السيول.

وشدد مركز الدفاع المدني بالمحافظة، على ضرورة متابعة التحذيرات التي تطلقها المديرية العامة للدفاع المدني بالتعاون مع هيئة الأرصاد، سواء عبر منصات التواصل التابعة لها، أو من خلال وسائل الإعلام والمراكز في المحافظات، وتجنُّب النزول لبطون الأودية وأماكن تجمع المياه وجريان السيول تفاديًا لحدوث مكروه.

وقال أن بعض الأودية، حتى وإن لم تكن الأمطار غزيرة على ضواحيها، تنقل سيولاً منقولة من مواقع أخرى بعيدة أشد غزارة، وذلك من رؤوس الجبال، كما يحدث في وادي جازان.

ومن الجدير بالذكر، أن مجلس الوزراء أقر إضافة فقرة تحمل الرقم (6) إلى جدول المخالفات رقم (7) الملحق بنظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 85) وتاريخ 26 / 10 / 1428هـ بالنص الآتي "المجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها تُعتبر مخالفة، وتم تحديد الغرامات المالية بين 5 و10 آلاف ريال".