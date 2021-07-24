شكرا لمتابعة خبر عن مركز لقاحات كورونا بجامعة الجوف يواصل أعماله في إجازة عيد الأضحى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سكاكا (صدى):

يواصل مركز لقاحات كورونا في المدينة الجامعية بالجوف أعماله أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك، تماشياً مع التوجيهات السامية باستيعاب الإقبال المتزايد للحصول على اللقاح استعداداً للعودة الحضورية الآمنة للدراسة في العام القادم 1443هـ .

وقام المركز بتخصيص مسار خاص لمنسوبي التعليم العام من معلمين وإداريين وطلاب من عمر 12 فما فوق ، بعد أن شهد المركز إقبالًا في فترات عمله خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

يذكر أن المركز قام بتوفير خدمة الاستشارات الطبية وخدمة المتابعة الطبية، بعد الحصول على اللقاح في وقت سابق ، بهدف دعم جهود المملكة في زيادة رقعة التحصين بين المواطنين والمقيمين، بما يخدم أفراد المجتمع، وخدمة منسوبي التعليم العام.