شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة": أكثر من 24 مليون جرعة من لقاح كورونا تم إعطائها حتى الآن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، أن هناك أكثر من 24,000,000 جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) تم إعطائها حتى الآن.

وكشفت الوزارة، أن ذلك عبر أكثر من 587 موقع للتطعيم في كافة مناطق المملكة، داعية إلى أخذ اللقاح والتسجيل الآن عبر تطبيق صحتي.

وكانت وزارة الصحة، قد سجلت أمس الجمعة، 1247 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 515693 حالة.