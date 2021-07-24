عاجل |11 فئة تعامل كالسعوديين في الرعاية الصحية

أوردت المنصة الوطنية الموحدة GOV.SA إحدى عشرة فئة من غير السعوديين، تتم معاملتهم بنفس درجة المواطنين فيما يتعلق بالرعاية الصحية والعلاج.

وبحسب تقرير للمنصة عن الرعاية الصحية لغير السعوديين، يُعد العلاج داخل المستشفيات الحكومية ملكًا للجميع، خاصةً حين يتوقف تقديمه على إنقاذ حياة المريض، هنا تنتفي جميع الطبقات والأجناس والحدود، ويبقى المستوى الإنساني هو المحدد للمبادرة لتقديم الخدمة العلاجية في المستشفيات الحكومية، سواء كان هذا العلاج للمريض المواطن، أو الأجنبي، خصوصا الذين ينقلون للطوارئ في حالات مرضية حرجة، كحالات الحادث المروري أو الكسور أو الحروق أو الاختناق، وهناك فئات من غير السعوديين تتم معاملتهم بنفس درجة المواطنين.

استضافة الجرحى والمصابين

في التعامل السريع مع الحالات الإنسانية والحرجة، تستضيف المملكة بعض الجرحى والمصابين من خارج المملكة، وتقدم لهم الخدمات العلاجية المتخصصة على أعلى المستويات. كما تستضيف المملكة وبشكل مستمر حالات التوائم الملتصقة لإجراء عمليات الفصل الجراحية.

فئات تعامل كالسعوديين في الرعاية الصحية

1-زوجة المواطن السعودي الأجنبية 2-أبناء المواطنة السعودية. 3-الزوج الأجنبي للمواطنة السعودية إذا كان ضمن خدماتها. 4-العاملون في الخدمة المنزلية. 5-المتعاقدون مع الدولة ممن تقضي عقودهم بعلاجهم على نفقة الدولة. 6-مرضى الدرن الذين يحملون الإقامة النظامية. 7-السجناء والسجينات خلال مدة محكوميتهم. 8-أفراد قبائل النسيين الذين يحملون الجنسية اليمنية المقيمين في مناطق نجران، والمنطقتين الجنوبية والغربية خلال إقامتهم في المملكة. 9-المعوقون والمسنون والأيتام الساكنون في دور الشؤون الاجتماعية. 10-مرضى الإيدز. 11-المرضى من الحجاج والمعتمرين وغيرهم.