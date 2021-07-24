العامر: منظومة متكاملة من الخدمات والبرامج والسقيا لراحة الحجيج

أكد مدير عام جمعية «هدية الحاج والمعتمر»، الشيخ منصور العامر: «أبواب الخير كثيرة في هذا البلد المعطاء، ونشرف في الجمعية أن نكون الذراع التنفيذية لوزارة الحج والعمرة، وتشرفنا بخدمة ضيوف الرحمن بمداخل مكة المكرمة».

وأضاف: «استقبلنا 60 ألفا، ومن كانت لديه فرصة دخول صالة الترحيب، يجد الضيافة الكبيرة والفخمة والباذخة باستقباله، ثم انتقلنا معهم إلى المسجد الحرام بنقاط التجمع الثلاث في الشبيكة وأجياد وشعب علي، ووجدنا بمشعر منى مع الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ممثلة في شركة كدانة، ولدينا عدة برامج معهم، وكذلك وجدنا بمشعر عرفات في مسجد نمرة بتقديم السقيا وما يلزم الحجاج، وانتقلنا لجبل الرحمة، للقيام بالواجب نفسه، ثم افتتحنا معرض الصخرات، وذلك في الهواء الطلق، الذي يتحدث عن قصة عرفات وجبل الرحمة، وما يتعلق بهذا المكان المقدس».

وأوضح «العامر» أن منسوبي الجمعية وجدوا أيضا في أماكن دفع عربات كبار السن بالجمرات، وقادوا سيارات الجولف، لمساعدة المحتاجين لها ليكملوا نسك الرمي، وكذلك هناك عمل مع وزارة الحج والعمرة، لتمكين الجمعية من العمل وخدمة الحجاج داخل المخيمات، ولإثراء تجربتهم في هذه الزيارة العظيمة، والتعرف على الخدمات التي تقدم من الحج والعمرة والصور الفورية، بالإضافة إلى اللمسات الجديدة المميزة التي تقدمها الجمعية، إلى جانب إقامة معرض «ما بين ثبير والصابح»، و«حكاية قصة منى»، ومصاحبة الحجاج في رحلتهم الإيمانية حتى مغادرتهم سالمين غانمين.

ولفت مدير «هدية الحاج والمعتمر» إلى أن «هناك منظومة من الخدمات التي نفذتها الجمعية، ولدينا حرص كامل على تمكين الشباب السعودي والكوادر المؤهلة الموسمية والدائمة بمختلف المواقع، للقيام بأدوار متكاملة من أجل راحة الحجيج من قدومهم إلى مغادرتهم بخدمات متعددة ومتنوعة».