الأرصاد عن توقعات الطقس غدًا: أمطار وبرد مع غبار

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف المركز الوطني للأرصاد الجوية عن توقعاته لحالة الطقس ليوم غد السبت.

الطقس غدًا:

وتوقع مركز الأرصاد هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة.

رياح وغبار:

كما توقع أن تبقى الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات مكة المكرمة، والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض (وادي الدواسر)، مع استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية والرياض، تمتد إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية كذلك على منطقتي مكة المكرمة والمدينة وطريق الساحل على طول البحر الأحمر.



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