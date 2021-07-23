أضاحي ينفذ 107.397 رأسًا من الأغنام خلال موسم الحج

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-23

متابعات الخليج 365 - واس

أنهى مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي “أضاحي” أعمال تنفيذ نسك حجاج بيت الله الحرام لموسم حج هذا العام 1442هـ ، التي شملت 107.397 رأساً من الأغنام، وتوزيع 7.307 رؤوس على فقراء الحرم .

8 مجازر:

وحقق مشروع “أضاحي” طفرة كبيرة في إنجاز أعماله عبر إنشاء 8 مجازر عالية الإنتاج، وعلى مستوى متطور من التجهيزات حيث يضم المشروع 7 مجازر للأغنام ، ومجزرة واحدة للجمال والأبقار، التي تتربع على مساحة تقرب من مليون متر مربع، وتصل طاقتها الاستيعابية لمليون ونصف رأس من الأغنام وعشرة آلاف رأس من الجمال والأبقار خلال موسم الحج .

وأكد المشروع ضمن سير آلية عمله على التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ، في مواقع التشغيل إلى جانب مراعاة أنظمة الإصحاح البيئي ، وفق الخطط التشغيلية التي وضعها المشروع وسط خبرات تراكمية وإنجازات متوالية خلال مسيرته في تنفيذ نسك حجاج بيت الله الحرام التي امتدت نحو 40 عاماً .

مشروع أضاحي:

يذكر أن مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي “أضاحي” ، وفي خطوة رائدة للتسهيل على ضيوف الرحمن أداء نسكهم عمد لإطلاق منظومة الربط الإلكتروني مع عدد من المنصات الإلكترونية ذات العلاقة بشؤون الحج ، التي تعرض نسك الهدي والأضحية خلال موسم الحج ، وباقي خدمات المشروع مثل الفدية والصدقة والعقيقة طوال العام .

كما أن المشروع مستمر في استقبال طلبات الراغبين من عموم المسلمين في أنحاء العالم من منتجات المشروع كالفدية ، والصدقة والعقيقة من خلال الموقع الإلكتروني هنا في خطوات ميسرة ، تبدأ بالدخول على المنصة واختيار النوع ثم الدفع بالبطاقة الائتمانية ، لتصله رساله بعد ذلك بتأكيد استلام الطلب ورسالة أخرى بعد التنفيذ ، وبعد ذلك يقوم المشروع بتوزيع اللحوم على المستحقين بالتعاون مع الجمعيات الخيرية .

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