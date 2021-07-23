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شكرا لقرائتكم أضاحي ينفذ 107.397 رأسًا من الأغنام خلال موسم الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
أضاحي ينفذ 107.397 رأسًا من الأغنام خلال موسم الحج
توزيع 7.307 رؤوس على فقراء الحرم
متابعات الخليج 365 - واس
أنهى مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي “أضاحي” أعمال تنفيذ نسك حجاج بيت الله الحرام لموسم حج هذا العام 1442هـ ، التي شملت 107.397 رأساً من الأغنام، وتوزيع 7.307 رؤوس على فقراء الحرم .
8 مجازر:
وحقق مشروع “أضاحي” طفرة كبيرة في إنجاز أعماله عبر إنشاء 8 مجازر عالية الإنتاج، وعلى مستوى متطور من التجهيزات حيث يضم المشروع 7 مجازر للأغنام ، ومجزرة واحدة للجمال والأبقار، التي تتربع على مساحة تقرب من مليون متر مربع، وتصل طاقتها الاستيعابية لمليون ونصف رأس من الأغنام وعشرة آلاف رأس من الجمال والأبقار خلال موسم الحج .
وأكد المشروع ضمن سير آلية عمله على التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ، في مواقع التشغيل إلى جانب مراعاة أنظمة الإصحاح البيئي ، وفق الخطط التشغيلية التي وضعها المشروع وسط خبرات تراكمية وإنجازات متوالية خلال مسيرته في تنفيذ نسك حجاج بيت الله الحرام التي امتدت نحو 40 عاماً .
مشروع أضاحي:
يذكر أن مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي “أضاحي” ، وفي خطوة رائدة للتسهيل على ضيوف الرحمن أداء نسكهم عمد لإطلاق منظومة الربط الإلكتروني مع عدد من المنصات الإلكترونية ذات العلاقة بشؤون الحج ، التي تعرض نسك الهدي والأضحية خلال موسم الحج ، وباقي خدمات المشروع مثل الفدية والصدقة والعقيقة طوال العام .
كما أن المشروع مستمر في استقبال طلبات الراغبين من عموم المسلمين في أنحاء العالم من منتجات المشروع كالفدية ، والصدقة والعقيقة من خلال الموقع الإلكتروني هنا في خطوات ميسرة ، تبدأ بالدخول على المنصة واختيار النوع ثم الدفع بالبطاقة الائتمانية ، لتصله رساله بعد ذلك بتأكيد استلام الطلب ورسالة أخرى بعد التنفيذ ، وبعد ذلك يقوم المشروع بتوزيع اللحوم على المستحقين بالتعاون مع الجمعيات الخيرية .
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