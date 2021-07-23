الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-23

6 مدن تسجل أعلى حرارة اليوم والدمام 48.5 درجة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، الجمعة، أن 6 مدن بالمملكة سجلت الأعلى حرارة لهذا اليوم.

الدمام 48.5 درجة:

وأفاد مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، بأن النعيرية (محطة أتوماتيكية) سجلت 50.5 درجة مئوية، فيما سجلت الدمام 48.5 درجة.

ولفت مركز الأرصاد إلى أن القيصومة سجلت 48 درجة، والأحساء 47 درجة، ورفحاء 44 درجة، والمدينة المنورة 43 درجة.

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