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إعلان القبول والتسجيل في الجامعة العربية المفتوحة للفصل الدراسي الأول

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-23

إعلان القبول والتسجيل في الجامعة العربية المفتوحة للفصل الدراسي الأول

تتميز بالتعليم المدمج ويمزج بين الحضوري والإلكتروني

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت الجامعة العربية المفتوحة في المملكة عن فتح باب القبول والتسجيل لخريجي الثانوية العامة في الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 1442هـ ، بدءاً من الأحد 1442/12/15 هـ وحتى 1443/01/21 هـ في كليات دراسات: إدارة الأعمال، والحاسب الآلي، واللغوية “الإنجليزية”.

فروع الجامعة العربية المفتوحة: 

وأوضح رئيس الجامعة بالمملكة الدكتور علي بن محمد الشهراني أن الدراسة ستكون في فروع: الرياض، جدة، المدينة المنورة، الأحساء، الدمام، حائل، مبينًا أن الجامعة تمضي قدما نحو تحقيق رؤية 2030 وتتميز بنظام التعليم المدمج الذي يمزج ما بين التعليم الحضوري والتعليم الإلكتروني.


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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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