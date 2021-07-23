السعودية | السعودية.. فسح 1,25 مليون رأس من الماشية خلال موسم الحج

شكرا لقرائتكم السعودية.. فسح 1,25 مليون رأس من الماشية خلال موسم الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فسح فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، حوالي 1.251.481 رأس من الماشية الواردة إلى السعودية عن طريق ميناء جدة الإسلامي، إذْ توزعت بين 1234747 رأساً من الأغنام، و9993 من الجمال، 6741 رأساً من الأبقار، وذلك لموسم حج هذا العام، وسط الدور الحيوي والمستمر الذي تقوم بهِ الوزارة وسعيها للعمل على توفير جميع خدمات قطاعاتها بما يلامس احتياجات الحجاج وقاصدي المشاعر المقدسة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد الغامدي، أنه جرى فسح 259555 رأس ماشية في حظائر مربي وموردي الماشية قبل دخولها إلى منافذ العاصمة المقدسة، وفسح أكثر من 6536 رأسا من الماشية من الفرق الميدانية البيطرية لعدة أسباب منها أعراض تنفسية، عرج، هزال، اشتباه بروسيلا وأخرى، مفيداً أن إجمالي الحيوانات المحلية المفسوحة عبر فرق الحج البيطرية بمنافذ العاصمة المقدسة من تاريخ 13 حتى نهاية الموسم بلغ حوالي 370704 رؤوس من الماشية.

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كما أكد أن العمل المبذول لرفع سقف الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، وأن ما تحقق في موسم حج هذا العام كان بفضل من الله تعالى ثم بفضل الرعاية الكريمة والتوجيهات المستمرة من القيادة الرشيدة وحرصها على سلامة وصحة الحجيج بتوفير جميع الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن وراحتهم.