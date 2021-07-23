- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
لقي 36 شخصًا مصرعهم، وفُقِد العشرات جراء حوادث انزلاق للتربة ناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة التي اجتاحت غربي الهند.
وقال مسؤول بالمنطقة في تصريح صحفي اليوم: وقعت ثلاثة انزلاقات للتربة في منطقة ريغاد الخميس نتج عنها مقتل 36 شخصًا، مشيرًا إلى أن هطول الأمطار المستمر وبغزارة أدى إلى عزل آلاف الأشخاص في ولاية مهارشترا التي تضمّ العاصمة الاقتصادية بومباي.
وأضاف قائلًا: إن ما لا يقل عن 35 إلى 40 شخصًا ما زالوا محاصرين ونحاول إنقاذهم.
الجدير بالذكر أن حوادث الفيضانات وانزلاقات التربة تكثر خلال موسم الأمطار في الهند الذي يمتدّ من يونيو إلى سبتمبر.
مصرع 36 شخصًا وفقدان العشرات في انزلاق للتربة في الهندوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-07-23
لقي 36 شخصًا مصرعهم، وفُقِد العشرات جراء حوادث انزلاق للتربة ناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة التي اجتاحت غربي الهند.
وقال مسؤول بالمنطقة في تصريح صحفي اليوم: وقعت ثلاثة انزلاقات للتربة في منطقة ريغاد الخميس نتج عنها مقتل 36 شخصًا، مشيرًا إلى أن هطول الأمطار المستمر وبغزارة أدى إلى عزل آلاف الأشخاص في ولاية مهارشترا التي تضمّ العاصمة الاقتصادية بومباي.
وأضاف قائلًا: إن ما لا يقل عن 35 إلى 40 شخصًا ما زالوا محاصرين ونحاول إنقاذهم.
الجدير بالذكر أن حوادث الفيضانات وانزلاقات التربة تكثر خلال موسم الأمطار في الهند الذي يمتدّ من يونيو إلى سبتمبر.
23 يوليو 2021 - 13 ذو الحجة 1442
07:07 PM
جراء الأمطار الموسمية الغزيرة التي اجتاحت البلاد
لقي 36 شخصًا مصرعهم، وفُقِد العشرات جراء حوادث انزلاق للتربة ناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة التي اجتاحت غربي الهند.
وقال مسؤول بالمنطقة في تصريح صحفي اليوم: وقعت ثلاثة انزلاقات للتربة في منطقة ريغاد الخميس نتج عنها مقتل 36 شخصًا، مشيرًا إلى أن هطول الأمطار المستمر وبغزارة أدى إلى عزل آلاف الأشخاص في ولاية مهارشترا التي تضمّ العاصمة الاقتصادية بومباي.
وأضاف قائلًا: إن ما لا يقل عن 35 إلى 40 شخصًا ما زالوا محاصرين ونحاول إنقاذهم.
الجدير بالذكر أن حوادث الفيضانات وانزلاقات التربة تكثر خلال موسم الأمطار في الهند الذي يمتدّ من يونيو إلى سبتمبر.
، مصرع 36 شخصًا وفقدان العشرات في انزلاق للتربة في الهند ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع 36 شخصًا وفقدان العشرات في انزلاق للتربة في الهند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.