شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد: استمرار هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بأتربة مثارة على مكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها متقدما بشأن استمرار هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بأتربة مثارة على مكة المكرمة.

وأشار مركز الأرصاد إلى جريان السيول المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية و التى قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية بعدة مناطق بمكة وتشمل الخرمة والمويه وتربة ورنية.

وأوضح أن الحالة بدأت أمس الخميس من الساعة 13 وتنتهي غدا السبت من الساعة 00:30