استشاري: «كورونا» له تأثير كبير على فقدان الأطفال مهارات التواصل

الرياض - محمد عبدالله - قال استشاري طب الأطفال والأمراض المعدية، الدكتور عبدالله النفيسة، إن فترة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد كان لها تأثير كبير على فقدان الأطفال مهارات الحديث والتواصل؛ بسبب قلة التفاعل مع فئاتهم العمرية.

وأوضح الدكتور عبدالله النفيسة خلال مداخلة لنشرة النهار على قناة الإخبارية، أن المملكة تدراكت في وقت مبكر جدًا التحديات التي يمثلها فيروس كورونا المستجد على العملية التعليمية والآثار المجتمعية.

وأضاف استشاري طب الأطفال والأمراض المعدية، أن عددًا من الدراسات البحثية نبهت لمخاطر فقدان الأطفال مهارات الحديث والتواصل؛ بسبب ابتعادهم عن مخالطة أقرانهم بنفس الفئات العمرية وقلة التفاعل.

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