«شؤون الحرمين»: نجاح خطة موسم الحج وانتهاء ثالث مراحل التفويج

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الجمعة، نجاح الخطة التشغيلية لموسم حج 1442 هـ وانتهاء المرحلة الثالثة من تفويج حجاج بيت الله الحرام إلى الحرم المكي، لأداء طواف الوداع وتمام المناسك وسط ومنظومة خدمية متكاملة ومراعية لكافة المعايير الصحية العالمية.

وقال المتحدث الرسمي لشؤون الحرمين، هاني حسني حيدر، إن الرئاسة وبتوجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس نفذت الخطة التشغيلية لموسم الحج بنجاح محاورها المتضمنة تسخير كل الإمكانات البشرية والتقنية من أجل تنظيم تفويج آمن لحجاج بيت الله الحرام، وتوفير بيئة صحية وآمنة تلبي كل المعايير الدولية في مكافحة العدوى، وتسخير الروبورتات والذكاء الاصطناعي في عمليات التطهير والتعقيم وتوزيع مياه زمزم وإجابة السائلين في المسائل الشرعية.

وأكد هاني حيدر أن الرئاسة خلال الموسم الاستثنائي تعاضدت وتكاتفت مع كل الجهات المعنية لتسهيل إجراءات ومناسك الحج لضيوف الرحمن وتكثيف الإجراءات الاحترازية بما حقق بفضل الله عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف الحجاج والعاملين.

كما عملت الرئاسة من خلال مشروع قياس رضا قاصدي الحرمين الشريفين عن الخدمات المقدمة في المسجد الحرام والمسجد النبوي، بهدف التحسين المستمر للمنظومة الخدمية والصحية بالمسجد الحرام، وذلك عبر ألواح مجهزة بخاصية الترميز الإلكتروني داخل المسجد الحرام وساحاته، وتوزيع الموظفين في الأماكن المخصصة للدخول والخروج للترحيب بالحجاج وتوديعهم ورصد آرائهم ومقترحاتهم عن الخدمات المقدمة لهم بالمسجد الحرام.

وأكد أن توجيهات الرئيس العام شملت الشروع في الاستعداد للموسم المقبل من خلال تحليل التقارير الواردة من الوكالات الميدانية ودراسة استطلاعات الرأي من الحجاج والمقترحات النيرة وتعزيز الإيجابيات المحققة لمضاعفة الإنجازات، ومعالجة التحديات ووضع الحلول العملية والسعي الدؤوب لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة بتحقيق الريادة في حين الوفادة لقاصدي الحرمين الشريفين.