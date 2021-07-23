خبير أمني يدعو إلى تغليظ عقوبة الاعتداء على حراس القطاع الخاص

الرياض - محمد عبدالله - دعا أستاذ الإعلام المساعد بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية سابقًا، اللواء الدكتور بركة الحوشان، لتغليط العقوبات على من يعتدي على حراس الأمن في القطاع الخاص، كما دعا لإعادة النظر في اختيار عناصر حراس الأمن والعناية بالرواتب والتدريب.

وقال اللواء الحوشان في مداخلة بنشرة النهار على قناة الإخبارية، إن حراس الأمن في القطاع الخاص يعدون جزءًا من المنظومة الأمنية.

وأشار إلى أن حراس الأمن بالقطاع الخاص ورجال الأمن بالأجهزة الحكومية سواء، فيما يتعلق بأهميتهم والاعتماد عليهم في حماية الأمن العام.

وأضاف أستاذ الإعلام المساعد بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية سابقًا، أن أفعال الاعتداء على حراس الأمن بالقطاع الخاص أمام المنشآت والمراكز التجارية تعد إخلالًا بالنظام العام.

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