متحدث «الصحة»: اللقاح آمن لفئة 12 عامًا فأكثر.. والجرعتان كافيتان حاليًّا

الرياض - محمد عبدالله - قال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إن المملكة العربية السعودية تسعى إلى تلقيح كل من فوق 12 عامًا بجرعتي لقاح؛ لكي نصل إلى أن يكون الجميع في حالة أمن.

وأوضح متحدث الصحة، في تصريحات لقناة «MBC»، أن المملكة تسجل قرابة نصف مليون موعد يوميًّا، مؤكددًا أن الإقبال يتزايد بشكل مستمر.

وحول مدى مأمونية اللقاح لمن هم 12 عامًا فأكثر، قال متحدث الصحة: لدينا هيئة الغذاء والدواء ولجان متخصصة نثق فيهم، وتعتبرهم الهيئات العلمية الدولية مراجع (...) اللقاح آمن وفعال جدًا لهذه الفئة.

وأشار إلى أن وزارة الصحة، قامت بالإجراءات اللازمة، لطمأنة تلك الفئة، مؤكدًا أن هناك إقبالًا كثيرًا جدًا من فئة الـ12 عامًا حصلوا على اللقاح تجاوزوا المليون، لم يرصد بين أي منهم أي أعراض سلبية.

وحول الوضع الصحي في السعودية بالنسبة لتحورات كوورنا، قال متحدث الصحة، إنه لا توجد دولة في العالم تستطيع منع دخول الفيروس أو تحوراته، إلا أن قدرات الدولة تبرز في التحكم والصد، بالإضافة إلى الإجراءات التي تجعل اللقاحات والمناعة والمأمونية، وبالتالي كسر حلقة وانتشار هذه الجائحة.

وأشار إلى أن المملكة العربية تحقق الاثنين؛ فالقرارات الجريئة والاستباقية، كفلت تأخر دخول الفيروس، بالإضافة إلى أن المملكة لديها خبرات وتحكم سيطرة عالية جدًا، تجعل منحنيات الإصابة مسطحة.

وأكد الدكتور محمد العبدالعالي، أن كل حقنة لقاح يتلقاها المواطن أو المقيم هي خطوة أمن للخروج من الجائحة.

وحول خطط العودة للدراسة، قال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن العمل مشترك مع كل الأجهزة، إن التعاون مع وزارة التعليم في أعلى المستويات، مشيرًا إلى أن الخطط للعودة إلى اليوم الدراسي، بحضور الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، شيء نتطلع إليه.

وعبّر عن فخره وثقته في الأوضاع الصحية في السعودية، التي اعتبرها مطمئنة، مطالبًا الجميع بضرورة الحصول على اللقاحات، كونها بوابة التخلص من هذه الجائحة.

وأكد أهمية تعاون الجميع في هذا الأمر، وعدم الاستماع إلى الشائعات، مشيرًا إلى أن المواعيد متاحة للجميع اليوم؛ فلا توجد شريحة في المجتمع لا تستطيع الوصول للقاح.

وحول إمكانية تلقي أكثر من جرعتين، قال متحدث الصحة، إن الجرعتين كافيتان في هذه المراحل، مشيرًا إلى أن الدراسات مستمرة.

وأكد أن أي تحديثات سيتم الإعلان عنها بكل شفافية، إلا أنه طالب الحاصلين على جرعة واحدة بالحصول على الثانية، كون الأولى خطوة فقط غير كافية.