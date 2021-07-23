القيادة تعزي رئيس الصين في ضحايا الفيضانات

الرياض - محمد عبدالله - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للرئيس الصيني شي جين بينج، في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مقاطعة خنان.

وجاء في خطاب خادم الحرمين الشريفين: علمنا بنبأ الفيضانات التي اجتاحت مقاطعة خنان وسط بلدكم، وما نتج عن ذلك من وفيات ومفقودين، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق بأحر التعازي وصادق المواساة، راجين عودة المفقودين سالمين، وألا تروا أي مكروه.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، للرئيس الصيني شي جين بينج، في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مقاطعة خنان.

وقال سمو ولي العهد: بلغني نبأ الفيضانات التي اجتاحت مقاطعة خنان وسط بلدكم، وما نتج عنها من وفيات ومفقودين، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، راجيًّا عودة المفقودين سالمين.

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