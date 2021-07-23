توفير فحص ما قبل الزواج في المستشفيات الخاصة

وأبانت الصحة أنه يتم من خلال هذه الخدمة إرسال بيانات شهادة الزواج إلى أنظمة وزارة العدل إلكترونيًا ، وإتاحة إجراء الفحص للطرف الآخر في القطاع الخاص أو الحكومي، إضافةً إلى إصدار شهادة إلكترونية معتمدة من وزارة الصحة فور ظهور النتائج.
يُذكر أن الفحص الطبي قبل الزواج هو إجراء الفحص للمقبلين على الزواج لمعرفة وجود الإصابة لصفة بعض أمراض الدم الوراثية “فقر الدم المنجلي والثلاسيميا” وبعض الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدي الفيروسي ب,ج / نقص المناعة المكتسب “الإيدز” وذلك بغرض إعطاء المشورة الطبية حول احتمالية انتقال تلك الأمراض للطرف الأخر في الزواج أو الأبناء في المستقبل وإعطاء الخيارات والبدائل أمام الخطيبين من أجل مساعدتهما على التخطيط لأسرة سليمة صحياً.
ولمعرفة مراكز الفحص الطبي قبل الزواج في منشآت القطاع الصحي يمكن الإطلاع عليها من خلال الرابط:
https://www.moh.gov.sa/eServices/Pages/Pre-marital-examination.aspx
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