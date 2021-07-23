1440000 رسالة sms توعوية لضيوف الرحمن

كما بثت الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في اليوم الثالث عشر من ذي الحجة (ثالث أيام التشريق) أكثر من 180.000 رسالة تضمن محتوى الرسائل عن فضل طواف الوداع وإنهاء نسك الحج والشكر لله على إتمام النسك، حيث بلغ إجمالي ما بثته الوزارة من بداية موسم الحج إلى اليوم أكثر من مليون وأربعمائة ألف رسالة.
وعلى إثرها اختتم برنامج الرسايل الدعوية التوعوية والذي أطلقته الوزارة تزامنًا مع الحج لتوعية ضيوف الرحمن مراحل الحج وما يحتاجه الحاج من معلومات شرعية في أحكام المناسك اليومية، إلى جانب بث عدد من الرسائل التوعوية لحث الحجاج على اتباع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.
من جهتهم، أشاد حجاج بيت الله الحرام بالجهود الكبيرة التي تقدمها قيادة المملكة في سبيل خدمة ضيوف الرحمن، مشيدين بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في نشر العلم الصحيح، ومساهمتها في توعية وإرشاد الحجاج من خلال التقنية الحديثة والإعلام الجديد.
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