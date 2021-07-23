جازان : ضبط 80 شخصًا في تجمع مخالف بإحدى القرى

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توفير فحص ما قبل الزواج في المستشفيات الخاصة
قالت وزارة الصحة إن خدمة فحص ما قبل الزواج متوفرة ومتاحة في منشآت القطاع الصحي الخاص، حيث يُمكن إجراء الفحص بدون موعد مسبق والحصول...
1440000 رسالة sms توعوية لضيوف الرحمن
بلغ عدد الرسائل النصية التوعوية التي بثتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في...
نجاح الخطة التشغيلية للحج في المسجد الحرام
أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على لسان متحدثها الرسمي، هاني حسني حيدر، نجاح الخطة التشغيلية لموسم حج 1442...
وزارة الحج: بدء موسم العمرة الأحد المقبل
صرّح نائب وزير الحج الدكتور عبدالفتاح مشاط أنه سيتم بدء موسم العمرة مرة أخرى ابتداء من يوم الأحد المقبل الموافق الخامس عشر من شهر ذي...
السيول تجدد معاناة أهالي القرن ومطالبات بحلول
حاصرت السيول والانهيارات الصخرية أهالي قرية القرن 130 كم شمال غربي نجران عقب الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة ومحافظاتها خلال...
جريان أودية بيشة وارتفاع مناسيب السدود
هطلت، صباح اليوم الجمعة، أمطار متوسطة إلى غزيرة على بيشة سالت على إثرها الشعاب خصوصاً في جنوبها وشرقها كما جرى وادي هرجاب ووادي...
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