توفير فحص ما قبل الزواج في المستشفيات الخاصة قالت وزارة الصحة إن خدمة فحص ما قبل الزواج متوفرة ومتاحة في منشآت القطاع الصحي الخاص، حيث يُمكن إجراء الفحص بدون موعد مسبق والحصول... الرياض : محمد العواجي الرياض : محمد العواجي 13 ذو الحجة 1442 هـ 13 ذو الحجة 1442 هـ

1440000 رسالة sms توعوية لضيوف الرحمن بلغ عدد الرسائل النصية التوعوية التي بثتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في... مكة المكرمة: فهد الإحيوي مكة المكرمة: فهد الإحيوي 13 ذو الحجة 1442 هـ 13 ذو الحجة 1442 هـ

نجاح الخطة التشغيلية للحج في المسجد الحرام أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على لسان متحدثها الرسمي، هاني حسني حيدر، نجاح الخطة التشغيلية لموسم حج 1442... مكة المكرمة: فهد الإحيوي مكة المكرمة: فهد الإحيوي 13 ذو الحجة 1442 هـ 13 ذو الحجة 1442 هـ

وزارة الحج: بدء موسم العمرة الأحد المقبل صرّح نائب وزير الحج الدكتور عبدالفتاح مشاط أنه سيتم بدء موسم العمرة مرة أخرى ابتداء من يوم الأحد المقبل الموافق الخامس عشر من شهر ذي... المشاعر المقدسة: دوت الخليج المشاعر المقدسة: دوت الخليج 13 ذو الحجة 1442 هـ 13 ذو الحجة 1442 هـ

السيول تجدد معاناة أهالي القرن ومطالبات بحلول حاصرت السيول والانهيارات الصخرية أهالي قرية القرن 130 كم شمال غربي نجران عقب الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة ومحافظاتها خلال... نجران: قاسم الكستبان نجران: قاسم الكستبان 13 ذو الحجة 1442 هـ 13 ذو الحجة 1442 هـ

" /> " /> جريان أودية بيشة وارتفاع مناسيب السدود هطلت، صباح اليوم الجمعة، أمطار متوسطة إلى غزيرة على بيشة سالت على إثرها الشعاب خصوصاً في جنوبها وشرقها كما جرى وادي هرجاب ووادي... بيشة: عبدالله المعاوي بيشة: عبدالله المعاوي 13 ذو الحجة 1442 هـ 13 ذو الحجة 1442 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر جازان : ضبط 80 شخصًا في تجمع مخالف بإحدى القرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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