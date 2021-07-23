شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الحج يهنئ القيادة بمناسبة نجاح الحج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفع وزير الحج والعمرة المكلف، الدكتور عصام بن سعد بن سعيد باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات الوزارة أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله ـ ، بمناسبة نجاح حج هذا العام 1442هـ، وتحقيق الهدف الأسمى وهو سلامة الحجيج في موسم استثنائي رغم ظروف جائحة فيروس كورونا، والتحديات التي واجهت الأجهزة الحكومية.

وأكد أن ما تحقق من نجاح في موسم حج هذا العام أتى بفضل من الله عز وجل ثم بتوجيهات ودعم القيادة الحكيمة وبتعاون الجهات العاملة في الحج من القطاع الحكومي التي أسهمت في توفير جميع الإمكانات اللازمة، وتهيئة منظومة الخدمات الصحية والأمنية والتقنية لضيوف الرحمن، مشيرًا إلى أن الخدمات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين، تؤكد حرص المملكة الدائم على خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما؛ لينعم حجاج بيت الله الحرام بأداء مناسكهم بأمن وأمان وسلامة في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم بسبب جائحة فيروس كورونا كوفيد 19.