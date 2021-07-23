الصحة: نسعى لتلقيح كل من فوق 12 عامًا بجرعتي اللقاح

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أن المملكة تسعى إلى تلقيح كل من فوق 12 عامًا بجرعتي لقاح للوصول إلى أن يكون الجميع في حالة أمن.

نصف مليون موعد يوميًّا:

وأضاف العبدالعالي، في تصريحات إلى قناة MBC، أن المملكة تسجل قرابة نصف مليون موعد يوميًّا، مؤكدًا أن الإقبال يتزايد بشكل مستمر، مؤكدًا أن هناك إقبالًا كبيرًا جدًّا من فئة الـ12 عامًا حصلوا على اللقاح تجاوزوا المليون، لم يرصد بين أي منهم أي أعراض سلبية.

وبالنسبة إلى الوضع الصحي بالمملكة وتحورات كورونا، قال: إنه لا توجد دولة في العالم تستطيع منع دخول الفيروس أو تحوراته، إلا أن قدرات الدولة تبرز في التحكم والصد، بالإضافة إلى الإجراءات التي تجعل اللقاحات والمناعة والمأمونية، وبالتالي كسر حلقة وانتشار هذه الجائحة، موضحًا أن المملكة تحقق الاثنين فالقرارات الجريئة والاستباقية، كفلت تأخر دخول الفيروس، بالإضافة إلى أن المملكة لديها خبرات وتحكم سيطرة عالية جدًّا، تجعل منحنيات الإصابة مسطحة.

العودة للدراسة:

وبشأن العودة للدراسة، لفت متحدث الصحة، إلى أن العمل مشترك مع كل الأجهزة، وأن التعاون مع وزارة التعليم في أعلى المستويات، مشيرًا إلى أن الخطط للعودة إلى اليوم الدراسي، بحضور الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، شيء مهم يتم التطلع إليه.

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