بدء موسم العمرة الأحد المقبل عبر تطبيق اعتمرنا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-23

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أكد الدكتور عبدالفتاح مشاط، نائب وزير الحج والعمرة، أن موسم العمرة سيبدأ يوم الأحد المقبل الموافق 15 من شهر ذي الحجة الجاري، من خلال تطبيق اعتمرنا.

حملة جديدة:

وأضاف مشاط، خلال مداخلة هاتفية إلى قناة الإخبارية، أن هناك مبادرة بين وزارة الحج والعمرة والخطوط السعودية، لإطلاق حملة يمكن من خلالها الحصول على التصاريح من خلال البوابة الإلكترونية لمنصة اعتمرنا والخطوط السعودية، كاشفًا أنه سيتم الإعلان عنها في حينه.

أمن وسلامة الحجاج:

وتابع: المستهدفات التي وُضعت من جميع الجهات الحكومية لضمان أمن وسلامة الحجاج نجحت بشكل كامل.

وأعلنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين نجاح الخطة التشغيلية لموسم حج ١٤٤٢هـ وانتهاء المرحلة الثالثة من تفويج حجاج بيت الله الحرام إلى الحرم المكي الشريف، لأداء طواف الوداع وتمام المناسك، وسط أجواء روحانية مفعمة بالأمن والإيمان ومنظومة خدمية متكاملة ومراعية للمعايير الصحية العالمية كافة.

وشملت خطة رئاسة الحرمين الشروع في الاستعداد للموسم القادم من خلال تحليل التقارير الواردة من الوكالات الميدانية ودراسة استطلاعات الرأي من الحجاج والمقترحات النيرة وتعزيز الإيجابيات المحققة لمضاعفة الإنجازات، ومعالجة التحديات ووضع الحلول العملية والسعي الدؤوب لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة بتحقيق الريادة في حين الوفادة لقاصدي الحرمين الشريفين.

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